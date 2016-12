Centrumstraten Izegem krijgen rennende kerstmannen op bezoek

Kerstmannen en - vrouwen die het op een lopen zetten: het is geen alledaags zicht. De leerlingen van de school voor buitengewoon onderwijs De Zonnebloem, afdeling Schoolstraat, lokten dan ook veel bekijks toen ze vanmorgen doorhen de centrumstraten holden verkleed als kerstman. "We lopen wekelijks drie keer één mijl", klonk het bij de school. "Dit omdat het goed is te bewegen en ook de concentratie vaart er wel bij. We kiezen regelmatig een ander traject, bijvoorbeeld langs het sportstadion. Telkens lopen we een mijl."

Vrijdag werd het parcours richting stadscentrum uitgetekend. "Voor de gelegenheid was ook iedereen verkleed", klinkt het nog. Niet alleen voor de passanten was het een mooie parade om zien, de leerlingen zelf amuseerden zich ook kostelijk.

(MI-foto Frank)