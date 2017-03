Catharina Vandenabeele uit Diksmuide rijft prijs voor oefenfirma's binnen

Cofeb of 'Centrale voor OefenFirma's/centrale pour Entreprises d'entraînement Pédagogique' is een netwerk van oefenfirma's uit het secundair onderwijs. Catharina Vandenabeele van het 6de jaar Handel van het VTI Diksmuide mocht vrijdag 10 maart haar oefenbedrijf Get Away voorstellen.

"Get Away is een reisbureau dat ik heb opgericht met Justine Vandamme uit Kortemark, Lieslot Vanhoecke uit De Panne, Mahalia Casier uit Jonkershove en May Huys uit Keiem", vertelt ze. "Ik kreeg 90 seconden om Get Away op de beurs te verkopen, om uit te leggen wat de kwaliteiten van ons bedrijf zijn, enz. We hebben ook 50 virtuele reizen verkocht, vooral vliegreizen."

Blijkbaar maakte Catharina veel indruk met haar voorstelling want ze rijfde er de Elevator Pitch mee binnen.

(TV)