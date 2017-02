Brugse Sint-Andreasinstituut wint prijs in strijd tegen pesten

Daarmee is ook de zestiende Vlaamse Week tegen Pesten, die nog tot 24 februari loopt, op gang getrokken. In de Week tegen Pesten organiseren tal van verenigingen en scholen acties tegen pestgedrag. Pesten is nog steeds één van de grootste problemen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Elk jaar worden meer dan 30.000 kinderen en jongeren ernstig gepest.

Om acties te stimuleren kunnen de ingeschreven scholen ook een geldprijs winnen. Negen scholen verspreid over Vlaanderen kregen 500 euro voor hun inzet. Het Sint-Andreasinstituut in Brugge won de hoofdprijs en kreeg vrijdag 2.500 euro overhandigd. Tegelijkertijd werd ook het boek 'Mama, ze pesten me!' gelanceerd, een leidraad voor ouders van kinderen van 3 tot 12 jaar.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ging eerder deze week nog een kijkje nemen. "Proficiat aan het Sint-Andreasinstituut Brugge met het winnen van deze-prijs", zegt ze. "Het Sint-Andreasinstituut is een school die een warme plek is voor kinderen, ouders en leerkrachten. Waar groeien, ontmoeten, spelen, genieten leren en ontwikkelen behoort tot het dagelijkse schoolleven. Een school als een tweede thuis, waar een kind in een veilige omgeving kan opgroeien met respect voor zichzelf, voor anderen en voor zijn omgeving. Iets wat ik zelf eerder deze week met mijn bezoek heb mogen ervaren."

Ook Freinetschool De Tandem (Sint-Kruis Brugge) en De Klimtoren uit Jabbeke vielen in de prijzen.

(Belga/FJA)