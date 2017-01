Brugse ondernemers zorgen voor Vlaamse primeur in het hoger onderwijs

De West-Vlaamse bedrijven investeren in de toekomst. Uit een bevraging van Voka West-Vlaanderen bij haar 3.000 leden blijkt dat meer dan 72,5% van de bedrijven dit jaar extra medewerkers zullen aanwerven. "Er zijn 2.100 aanwervingen gepland in 2017", zegt Ludo Lievens.

"Onze bedrijven zijn vooral op zoek naar technisch geschoolde medewerkers, sales medewerkers, administratieve ondersteuning en mensen met kennis van digitalisering. De arbeidsmarktsituatie blijft gunstig evolueren. In 2016 daalde de werkloosheid in onze provincie met 6%. De werkloosheidsgraad in West-Vlaanderen bedraagt nu 5,6%, tegenover 7,2% in Vlaanderen."

Vacatures

"Zeer opvallend is de stijging van het aantal vacatures met 62,2%. In Brugge waren er 3107 vacatures" vervolgt Dieter Coussée, de Brugse regioverantwoordelijke bij Voka. "Veel jobs raken moeilijk ingevuld. De combinatie van lagere werkloosheid en meer vacatures scherpt de spanning op de arbeidsmarkt aan. Per vacature zijn er momenteel in Brugge 2,4 werkzoekenden beschikbaar. Dat is een nooit geziene arbeidsmarktkrapte."

Duaal leren

Voka regio Brugge wil de link tussen hoger onderwijs, onderzoek en de bedrijfswereld versterken om de arbeidskrapte tegen te gaan. "Dat doen we met de uitbouw van een nieuw mechatronica onderzoekscentrum en met het pilootproject duaal leren in het hoger onderwijs in september 2017. Dit is een primeur voor Vlaanderen. Studenten zullen hierdoor een diploma hoger onderwijs kunnen behalen op de werkvloer in een bedrijf. En zo misschien een jobaanbieding krijgen, wat de brain drain tegengaat", aldus Ludo Lievens.