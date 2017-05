Bijna zeven miljoen euro subsidies voor nieuwe schoolbouwprojecten in West-Vlaanderen

AGION (het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) kent subsidies toe voor schoolbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Er zijn verschillende subsidieprocedures afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken. De standaardprocedure betreft nieuwbouw en grote verbouwingswerken, de verschillende uitzonderingsprocedures gaan over werken ten gevolge van overmacht, zeer dringende ingrepen, kleinere werken, sanitair en werken via de zogenaamde verkorte procedure. 126 West-Vlaamse scholen krijgen nu via die uitzonderingsprocedures op die manier subsidies van 1.000 euro tot 260.000 euro. Concreet gaat het bijvoorbeeld om het bouwen van een nieuw sanitair blok of het vernieuwen van een dak of de ramen.

Op kruissnelheid

Al deze investeringen passen in het Masterplan Scholenbouw. Vlaanderen telt naar schatting 20.000 schoolgebouwen. Meer dan de helft van de gebouwen dateert van vóór 1970. Ruim een kwart van de gebouwen werd vóór 1950 gebouwd. De infrastructuur is dus vaak verouderd en de wachtlijsten om scholen te vernieuwen zijn lang. Met de uitzonderingsprocedure kunnen kleinere, dringende werken relatief snel gerealiseerd worden. "De vernieuwing en modernisering van de schoolgebouwen en infrastructuur in Vlaanderen zit op kruissnelheid", aldus Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. "Overal op het terrein, in een groot deel van alle gemeenten in Vlaanderen, wordt schoolinfrastructuur vernieuwd. Dat gebeurt in het kader van het Masterplan Scholenbouw. De voorbije vier maanden heeft AGION bijna vijftig miljoen euro aan reguliere subsidies toegekend voor schoolbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs over heel Vlaanderen en Brussel, waarvan bijna zeven miljoen euro naar West-Vlaamse scholen gaat."