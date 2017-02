Bedrijf uit Knokke-Heist geeft klasje in Wijtschate make-over

De firma e-boost uit Knokke-Heist vatte twee weken geleden het originele idee op om als vorm van teambuilding een klaslokaal om te toveren tot een inspirerende ruimte. Alle kleuter- en basisscholen van West-Vlaanderen werden gemaild. Er kwamen van 26 scholen leuke reacties.

Directeur Yves Buysens van de Vrije Basisschool in Wijtschate stuurde het meest aangrijpende berichtje. "Wij zijn een klein schooltje in het landelijke Wijtschate (u misschien bekend van Eigen Kweek). Door het stijgende aantal peuters dringt een opsplitsing tussen de peuters en 1ste kleuterklas zich op. Deze opsplitsing is dringend aangezien we na de krokusvakantie weer heel wat nieuwe peuters mogen verwelkomen."

Op vrijdag 24 februari gaat het e-boost team de oude turnzaal een make-over geven zodat het een gezellig, inspirerend en kleurrijk klasje wordt voor de peuters.

(DM)