82 extra plaatsen in MPI De Kaproenen, maar toch zullen ouders opnieuw moeten kamperen

Leerlingen die te kampen hebben met leer-, gedragsproblemen of autisme kunnen normalerwijs terecht in het aangepast onderwijs. De bijzondere aanpak zorgt ervoor dat kinderen die door omstandigheden vastlopen in het gewoon onderwijs weer openbloeien en zo hun leerproces weer op gang getrokken wordt. "Het is onze hoofdbekommernis om de kinderen het maximum van hun capaciteiten te leren gebruiken rekening houdend met hun specifieke beperkingen", zegt directeur van MPI De Kaproenen, Nancy Craeye (51). Al blijkt vooral plaatsgebrek een steeds groter wordend probleem. "Zes jaar geleden was van wachtlijsten geen sprake, maar de laatste jaren werd het ieder jaar erger en moesten we elk schooljaar tientallen kinderen weigeren."

Delen Er zitten elk jaar mama's te wenen in mijn bureau, omdat hun kind niet in een aangepaste omgeving les kan volgen

Vorig jaar stootten maar liefst 30 kinderen op een njet. "Onze school zat gewoonweg vol, het heeft geen zin extra kinderen aan te nemen als we ze door overbevolking niet de begeleiding meer kunnen geven die ze nodig hebben." En dat weegt zwaar op de directie. "Als je tegen ouders moet zeggen dat er geen plaats is, ook al is hun kind duidelijk bestemd voor het buitengewoon onderwijs, dan is dat schrijnend, want op een gewone school zijn ze niet meer welkom. Bijgevolg kunnen ze nergens heen en zitten elk jaar mama's te wenen in mijn bureau, omdat hun kind niet in een aangepaste omgeving les kan volgen."

Campus De Passer

Omdat het Atheneum Jan Fevijn volledig verhuist naar Assebroek kwam plaats vrij op campus De Passer in de Vijverhoflaan in Sint-Michiels. "We zijn er dan ook meteen opgesprongen om dat gebouw in te nemen", zegt Craeye. Zo worden 82 extra plaatsen gecreëerd die worden onderverdeeld onder leerlingen naargelang hun problemen. De bedoeling is dat er ruimte gemaakt wordt voor het vijfde en zesde leerjaar met als grote voordeel dat de klassen op de campus liggen van De Passer, de school waar kinderen met autisme hun secundair kunnen voortzetten. "Het meest nijpend zijn de plaatsen voor kinderen met autisme, zij kunnen moeilijk om met verandering en daarom is ons grote voordeel binnenkort dat hun omgeving niet verandert eens ze naar het middelbaar trekken."

Kamperen

Al werden met deze oplossing extra plaatsen voorzien, het lijkt er niet op dat de wachtlijst verleden tijd wordt. "We hebben 22 plaatsen specifiek voor autisme, ondertussen vulden er al 18 de nodige papieren in en komen volgende week nog tien ouders kijken. Op maandag 29 mei starten de inschrijvingen en sommigen hebben me al duidelijk gemaakt dat ze sowieso komen kamperen."

(DDM)