250 nieuwe bloeddonoren leveren scholen in Pittem en Egem optreden van Wim Soutaer op

De twee basisscholen kregen de kans om mee te werken rond de actie van het Rode Kruis om zoveel mogelijk bloeddonoren te zoeken.

Hun opdracht bestond uit drie uitdagingen. De eerste opdracht was om de school rood te kleuren, het Bloed geven doet leven-lied te zingen en meer dan 100 bloeddonoren te vinden. Zanger Wim Soutaer en enkele afgevaardigden van het Rode Kruis kwamen langs naar de speldag op school en daar werd duidelijk dat beide scholen slaagden in hun opdrachten. De kinderen waren massaal in het rood gekleed, de school kleurde rood in en de kinderen zongen uit volle borst het Rode Kruislied mee.

De school van Pittem vond 133 bovendien bloeddonoren, de school van Egem vond er 120. Hun opdracht werd volbracht en de twee scholen kregen het felbegeerde label van School met een hart. Wim Soutaer zong enkel van zijn nummers, de hartjes van de kinderen en het schoolteam kleurden allemaal rood in en straalden veel warmte uit.

(NS/ foto Nele)