Oldtimer Kastelentocht beleeft drijfnatte start in Torhout

Het initiatief was al aan zijn 37ste editie toe. De organisatie was zoals gewoonlijk in handen van de Torhoutse Oldtimer Club André Riemaecker, genoemd naar de pionier van de vereniging, die intussen 85 jaar is. Nu wordt de club geleid door Geert Jaques, Karin Myny, Marleen Priem, Wilfried Neyens, Martine Carrette en Eric Maertens. Ze kregen voor de Kastelentocht de hulp van Marnix Cool en Nathalie Colpaert.

85 oldtimers trotseren het natte weer

De oldtimerrijders lieten zich niet door het natte weer afschrikken en kwamen met liefst 85 prachtige auto's van vóór 1940 opdagen. De voormiddagrit - met regen maar ook enkele beperkte opklaringen - deed al meteen een aantal kasteeldomeinen in het Houtland aan. Heel wat deelnemers hadden zich in passende klederdracht gehuld. Tussen 11.30 en 14 uur worden het aperitief en de lunch genomen in Salons Denotter in Zedelgem.

Na het middageten vormen de oldtimers opnieuw een lange sliert langs in totaal nog zes kasteeldomeinen: Tudor (om 14.15 uur), Peereboomveld (om 14.30 uur), Tillegem (om 15 uur), Kasteel van Loppem (om 15.45 uur), Kasteel d'Aertrycke (om 17.10 uur) en Kasteel Wijnendale (om 17.30 uur). Om 15 uur op het kasteeldomein Tillegem worden de oldtimers aan het aanwezige publiek voorgesteld ter gelegenheid van de koetsenparade die daar op hetzelfde moment aan de gang zal zijn.

In de namiddag op de Markt van Torhout te zien

Tussen 16.15 en 17 uur is er nog een stop op de Markt van Torhout voorzien. Alweer een uitgelezen kans om de waardevolle karretjes van dichtbij te bewonderen.

Om 17.45 uur in zaal De Mast worden de aandenkens uitgereikt, gevolgd door het avondmaal. Uiteraard hadden de organistoren liever wat meer zon aan de hemel gezien, maar ze vatten het sportief op. "Alle deelnemende auto's hebben een beschermend dak", luidde het. "Al beschikken sommige niet over zijruiten en dan kan de combinatie van regen met wind wel eens voor een frisse douche zorgen."