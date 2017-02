Ziekte van Newcastle vastgesteld bij wilde duiven op kinderboerderij in Assebroek

De ziekte is niet gevaarlijk voor de mens. Er bestaat dus geen gevaar voor de volksgezondheid. De federale overheid stelt een beschermingszone van 500 meter rond de kinderboerderij in, waarin de stad en de inwoners bepaalde maatregelen moeten nemen om verdere verspreiding te voorkomen. De bewoners in de beschermingszone worden via brief op de hoogte gebracht. De maatregelen gelden niet voor bewoners buiten die zone.

Alle duiven binnen de beschermingszone moeten opgesloten worden. Iedere houder van duiven en pluimvee binnen het beschermingsgebied moet binnen de 48 uur aangifte doen van het aantal gehouden duiven en ander pluimvee bij de Stad via dit webformulier of telefonisch via 050 44 8000. Als ze over geen attest van vaccinatie van de laatste drie maanden beschikken, moeten hobbyhouders binnen 48 uur al hun pluimvee en duiven (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) laten vaccineren.

Het is verboden om pluimvee, duiven en broedeieren te vervoeren, en ook het vervoer en de uitspreiding van strooisel en pluimveemest zijn verboden. De toegang tot alle duiventillen binnen de zone is verboden, behalve voor de personen die gewoonlijk de duiven verzorgen.

Verantwoordelijken van professionele pluimveebedrijven moeten al het pluimvee van hun bedrijf laten onderzoeken door een dierenarts en een bewijs van vaccinatie van het pluimvee van hun bedrijf tonen ofwel het pluimvee laten vaccineren door de dierenarts.

Deze maatregelen blijven van kracht tot 2 maart 2017. Bewoners worden schriftelijk ingelicht van de opheffing van de maatregelen.

De Kinderboerderij heeft de nodige maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en blijft gewoon open voor bezoekers.

(FJA)