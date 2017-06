Zes kerkuiltjes geboren in boerderij in Sint-Denijs

Op de boerderij Roden Duifhuize in Sint-Denijs, beantwoordde men enkele jaren terug de oproep om uilenkasten te laten ophangen. "We lieten zo'n grote uilenkast hangen in onze schuur. Met succes,want in die vier jaar dat de kasten er hangen, kwam er zich al tweemaal een uilenkoppel vestigen én voortplanten.", vertelt eigenaar Johan Vanhemmens.

Omdat ze merkten dat er wellicht opnieuw jongen in de kast zaten, verwittigden ze de mensen van Vogelbescherming Vlaanderen, die het project ondersteunen.

Algauw bleek dat er zes kleine uiltjes in de uilenkast zaten. "Het gaat weer stukken beter met de uilenpopulatie.", gaf Richard Beernaert van de Vogelbescherming ons mee. "Pakweg 25 jaar terug was het ondenkbaar dat er hier nog een kerkuil zou zitten. Vandaar ook dat na enige tijd een dergelijk project werd opgezet. De provincie stelt ons de nodige materialen ter beschikking en wij zorgen voor de uitwerking ervan."

Een nest met zes kleine uiltjes er in, zorgt dat de mannelijke uil 's nachts nogal wat werk heeft. "Per jong mag je per nacht zo'n 5 à 6 muizen rekenen. Dit betekent dus dat 'vader uil' per nacht tussen de 30 en 36 muizen moet te pakken krijgen.", besluit Richard, die samen met zijn medewerkers nog de uilenkast reinigde vooraleer de vogels terug te plaatsen.

(GVH)