Waregemse burgemeester laat loods met asbest opruimen

Uit de Pano-reportage op Eén woensdag bleek dat in Vlaanderen veel asbesthoudende materialen gebruikt worden en dat zowel particulieren als sommige aannemers onoordeelkundig omgaan met dit potentieel dodelijke product. Een frappant deel van de Pano uitzending was de getuigenis van een ex-werknemer van een asbestverwijderaar uit Zwevegem die aangaf dat z'n werkgever opdracht gaf verwijderd asbestafval her en der in Zuid-West-Vlaanderen te dumpen. Bij SP.A-raadslid Mario Verhellen kwam donderdag een tip binnen dat een van de dumpplaatsen zich bevindt in een oude leegstaande loods in de Spinnerijstraat in Sint-Eloois-Vijve. Lokaal SP.A-voorzitter Wim Maertens ging donderdagmiddag ter plaatse en stelde vast dat de tipgever het bij het rechte eind had. De dumpingloods die in de Pano reportage te zien is, ligt wel degelijk daar.

Loods wordt afgesloten

De Waregemse burgemeester Kurt Vanryckeghem kan niet lachen met de kwestie. Hij was tot donderdag niet op de hoogte, maar nam intussen al contact op met onder meer het parket en de eigenaar. De loods wordt afgesloten en van zodra ze door het parket wordt vrijgegeven, zal hij de eigenaar verplichten om alles op te ruimen.

Wim Maertens, die beroepsmatig vertrouwd is met asbest, stelde vast dat het om hechtgebonden asbest gaat, in gebroken en verweerde staat. Hierdoor kunnen asbestvezels vrijkomen en - omdat de poorten van de loods openstaan en één muur half open is - de omgeving besmetten. In de nabije omgeving bevinden zich een bouwwerf, meerdere bedrijven en zelfs woningen. Maertens verwittigde de federale en gerechtelijke diensten en bracht ook de burgemeester op de hoogte.

SP.A dringt er nu op aan om het illegaal gedumpte afval zo snel mogelijk te ruimen en wil ook andere maatregelen om de stad 'asbestveilig' te maken.