Vzw Valkerij Scandiaca: "Bij ons neem je de roofvogels zelf op je arm"

Een kleine kerkuil, Bengaalse en Europese oehoe, Koningbuizerd, Amerikaanse torenvalk tot zelfs een Amerikaanse zeearend, ... Het zijn slechts enkele van de vele vogelsoorten die je kan spotten tijdens de Roofvogelshow in De Warande. "We zijn met acht valkeniers ter plaatse", zegt Patrick Lorez van vzw Valkerij Scandiaca uit Heule. "Alles samen tonen we wel 110 vogels. Er zijn ook doorlopend shows."

...