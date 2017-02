Vier West-Vlaamse initiatieven maken kans op een Food Waste Award

De vzw, die op Europees niveau een aantal innoverende initiatieven op vlak van voedselverlies overkoepelt, wil met de uitreiking van deze prijs een aantal inspirerende initiatieven in de kijker zetten. Het brede publiek kan nog tot en met 7 februari een stem uitbrengen op de genomineerden.

Een onafhankelijke jury nomineerde per categorie telkens 3 initiatieven. In de categorie 'voedselverlies ondernemers' werden Foodlab Proef, Wonky en Rekub genomineerd. Bij de bedrijven in de voedingssector zijn dat REO Veiling uit Roeselare, Trotec uit Veurne en AZ Nikolaas. Voor de lokale overheden kan gestemd worden op het Gentse Restorestje, Food Act van het OCMW Kortrijk en het Brugs Foodlab. Depot Margo, de Restjesfabriek en Sociale Kruideniers zijn de genomineerden bij de sociale organisaties.

"Een derde gaat verloren"

"Onze organisatie wil voedselverlies verminderen door bedrijven, overheden en burgers hiertoe te inspireren en te ondersteunen. Voedselverlies is een zwaar maatschappelijk probleem dat zich in elke fase van de voedselketen voordoet, van het steeltje van de paddenstoel dat weggesmeten wordt tot de cateraar die het aantal mensen dat hij moet voeden overschat heeft en de burger die de komkommer laat verkommeren in zijn frigo. Op die manier gaat in totaal een derde van de totale voedselproductie verloren, wat toch wel héél veel is", aldus organisator Jasmien Wildemeersch.

De vzw reikt op 9 februari prijzen uit in de categorieën ondernemers, bedrijven in de voedingssector, lokale overheden en sociale organisaties die de integratie van kansengroepen bevorderen. "Verspreid over deze categorieën hebben we 36 kandidaturen ontvangen. Wij en de jury, die ze beoordeelden, waren onder de indruk van wat er in Vlaanderen allemaal al gebeurt om voedselverlies te verminderen en de verrassend grote impact die sommige projecten hebben", aldus Jasmien Wildemeersch.

