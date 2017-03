VIDEO Neergeschoten buizerd vrijgelaten na revalidatie in Vogelopvangcentrum in Oostende

In Oostende werd dinsdag een buizerd vrijgelaten door het vogelopvangcentrum. Het resultaat van een illegaal schot uit een jachtgeweer, zo bleek.

"De buizerds zijn een beschermde vogelsoort, er mag dus niet op worden gejaagd. We hebben de vogel meteen met succes geopereerd, waarna haar nog een lange revalidatie wachtte? Sinds een maand vertoeft ze in onze grote vogelkooi. Nu leek de tijd ons rijp om haar eindelijk terug de vrije natuur in te sturen, een emotioneel moment voor iedereen die nauw betrokken was bij haar revalidatie", vertelt Claude Velter, coördinator van het vogelopvangcentrum.

