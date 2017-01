VIDEO Eenden zoeken onbevroren stukjes Damse vaart

In Brugge en omstreken is het min vijf graden en ook woensdag bleven de temperaturen onder het vriespunt. Delen van de Damse Vaart zijn na een barkoude nacht dan ook bevroren. Een fenomeen waar aspirant-schaatsers vermoedelijk reikhalzend naar uitkijken (al moet het dan nog wel wat langer en wat harder vriezen), maar de eenden, waterhoenen en meeuwen zijn minder tevreden. Zij moeten nu zoeken naar de plaatsen waar het water nog niet helemaal bevroren is om nog een slokje te kunnen nemen.

(Video TL)