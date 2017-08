Verken de Leie met de Kortrijkse Milieuboot

"Tijdens de tocht met de milieuboot gebeurt er veel meer dan alleen maar varen", vertelt Christine Braet. "Je maakt kennis met alle aspecten van het kanaal, het landschap in de omgeving, de stad aan het water, het leven op, om en in het water. DeLeie wordt een belangrijke schakel in de scheepvaartroute tussen de Seine en de Schelde. Daarom wordt de rivier momenteel aangepast voor grotere schepen. Het blijft volgens ons een uitdaging om ook natuur, landschap en recreatie te valoriseren." Aan boord van de Milieuboot is een laboratorium waar iedereen kan helpen bij het bepalen van de waterkwaliteit van de rivier.

Open boottocht

"Je komt te weten waarom integraal waterbeheer, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling zo belangrijk zijn", aldus Christine nog. "Elk weekend en op woensdagnamiddag zijn verenigingen, milieuraden, gezinnen, vriendengroepen en families welkom, tijdens de week richten we Educatieve Milieuboottochten voor scholen in."

Op zaterdagnamiddag 23 september, van 14 tot 17 uur, organiseert de Milieuboot een open boottocht voor het grote publiek in en rond Kortrijk. "Het aantal plaatsen is echter wel beperkt", klinkt het.