Uitkijken voor de vingers : groendienst Wervik vangt... bijtschildpad

De stedelijke groendienst van Wervik heeft in een gracht een bijtschildpad aangetroffen. De bijtschildpad komt voor in delen van Noord- en Midden-Amerika en leeft in gematigde tot subtropische streken.

"Blijkbaar is dat dier hier ergens achtergelaten door iemand", zegt schepen van Dierenwelzijn Philippe Deleu (N-VA). "De schildpad was 60 centimeter groot. Zo'n bijtschildpad is gevaarlijk en bijt gemakkelijk een vinger af. We namen contact op met SOS Reptiel, een opvangcentrum in Houtave nabij Zuienkerke. De brandweer van Diksmuide werkt met hen samen en kwam die bijtschildpad ophalen."