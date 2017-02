Tiental koppige zwanen nog steeds in de Brugse buitenlucht ondanks ophokplicht

Momenteel blijft er nog een tiental 'koppige' dieren over. "Ze laten zich moeilijker vangen, al is het nog altijd de bedoeling om alle zwanen op te hokken", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

Het vangen van alle 140 zwanen in Brugge is een werk van lange adem. Door de ophokplicht na het uitbreken van de vogelgriep kreeg het overgrote deel van de dieren al opvang in een speciaal overdekte serre met binnenzwembad. "Maar er blijven nog enkele zwanen over die zich moeilijk laten vangen", verklaart burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Aan het Stil Ende zitten nog steeds een tiental dieren in de buitenlucht. De komende dagen zal geprobeerd worden om ook de koppige zwanen die van geen wijken willen weten te vangen. Ondertussen verblijven de reeds gevangen dieren nog steeds in goede gezondheid bij de groendienst.

"Het is op dit moment nog altijd onduidelijk hoe lang de ophokplicht blijft gelden", aldus burgemeester Landuyt. Op korte termijn vormt het ophokken voor de dieren geen probleem. Op lange termijn kan het de gezondheid van de zwanen mogelijk wel schaden.

