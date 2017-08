Sea Life Blankenberge vangt illegaal gekleurde visjes op

Sea Life verwelkomde de gekleurde visjes maandag. Het gaat om de albinovorm van de Corydoras Aeneus, een soort pantsermeervallen, die op 6 juli door het Federaal Voedselagentschap FAVV in beslag zijn genomen op de luchthaven van Zaventem. De 23 visjes zijn afkomstig uit Singapore, waar ze geverfd werden in het groen, roze en rood, wat strafbaar is. Vissen worden gekleurd door injecties of onderdompeling in een kleurblad. Door ze te kleuren brengen ze meer op, maar veel vissen overleven de injectie of de stress niet.

Quarantaine

Sea Life vangt de vissen nu op om het publiek bewust te maken van dergelijk wanpraktijken. "Wij zullen naast het aquarium waar de vissen zullen zitten meer details over de soort en de rare kleur vermelden. Door onze bezoekers correct te informeren, willen wij dergelijke wanpraktijken aan het licht brengen", zegt Astrid Vertongen van Sea Life. De visjes zullen wel pas ten vroegste eind augustus getoond worden. "Het probleem met het inspuiten van kleuren is dat een deel van de dieren daarna last krijgt van bacteriële infecties. De vissen worden eerst behandeld voor eventuele ziektes, zoals parasieten en schimmels, en moeten zeker nog 22 dagen op quarantaine verblijven", verduidelijkt Sea Life.