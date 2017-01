Oostende laat deze nacht uit voorzorg de beide strekdammen afsluiten

Er is ontstuimig weer op komst, en hoewel er geen grote problemen worden verwacht, wil Oostende geen risico's nemen. Daarom worden beide strekdammen vanaf vannacht even afgesloten tot woensdag middernacht.

Uit de weersvoorspellingen wordt een gevaarlijke situatie met golfoverslag verwacht op de strekdammen vanaf woensdagmorgen 3 uur tot en met 22 uur. Om geen enkel risico te nemen, worden de strekdammen afgesloten op woensdag 4 januari vanaf ongeveer 2 uur tot middernacht diezelfde dag.

De situatie wordt permanent opgevolgd. Indien nodig worden bijkomende maatregelen voorzien.

(FJA)

