Ontsnapte 'Bambi' is gezond en wel gevangen in Wervik

Het bijna twee weken geleden ontsnapte damhert is gezond en wel terug. In een weide in de Koestraat vuurde een dierenarts vrijdag met succes een verdovingspijl af. Het damhert bevindt zich nu in een weide langs de Hogeweg in Menen. De weide wordt gebruikt door de nieuwe eigenaar van autohandel De Kapelle in de Menenstraat in Geluwe. Eind goed, al goed dus.