Onrust rond omwaaiende bomen op het Sint-Pietersveld in Wingene

"In november vielen er twee bomen naar beneden en op 13 januari was dat weer het geval", zei oppositieraadslid Martine Devisscher (Burgerbelangen) op de jongste gemeenteraad. "De inwoners zijn blij dat de bomen geen eigendommen beschadigden, maar de volgende keer kan dat wel het geval zijn als een van de andere boom op een (tuin)huis terecht komt. Hoe veilig zijn die bomen daar nog?"

Kersvers schepen van Milieu Brecht Warnez (CD&V) pareerde de kritiek: "De omgevallen bomen in november waren geen eigendom van ons, maar van de federale overheid", stelde hij. "Daarnaast hebben we nu een gediplomeerd expert aangesteld om de toestand van de bomen te bekijken. Die gaat deze week aan de slag en zal ons hopelijk zo snel mogelijk uitsluitsel geven over de gezondheid van de hoge berken, daar."

