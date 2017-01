Ongerustheid over Belgium Pier in Blankenberge: op weg naar zijn D-day?

14:19

Ongerustheid over Belgium Pier in Blankenberge

Francis Vandendorpe, concessionaris van de Belgium Pier, is ongerust door het aangekondigde stormtij van de komende dagen. "Als het weerbericht zoals het nu is aangekondigd klopt, dan zal de Belgium Pier zware schade lijden."

Bij eerdere stormen liep de pier al een paar keer schade op. Ook nu houden ze in Blankenberge hun hart vast, veel meer nog dan tijdens de Sinterklaasstorm van 2013 want nu zou het opgestuwde water loodrecht op de pier afstevenen. Omdat de betonnen kuip op de bodem is gebouwd, is er een gedeelte waar het opgestuwde water niet doorheen kan, wat zorgt voor een zware druk op het historische gebouw.

"Pier gaat zijn D-day tegemoet"

Er werden in het verleden, tijdens de restauratie van 1999 tot 2003, extra palen gebouwd aan de noordwestzijde, maar die komen niet hoog genoeg. "Sinds die restauratie is er nog nooit een storm met springtij van die omvang geweest. In 2007 werden de houten balken en de verdichting beschadigd, maar dan was de storm bijlange zo erg niet wat kracht betreft", aldus Vandorpe. "De Belgium Pier, de enige Pleasure Pier op het continent nog in uitbating, gaat zijn D-day tegemoet.".

"De kans dat een deel van de pier het begeeft of het auditorium breekt, is altijd reëel. Het is in principe berekend tot windkracht 11", aldus Vandorpe. Er worden pieken verwacht van 9 beaufort, in combinatie met springtij.

"Het gebouw kan gemakkellijk onder water lopen, ook al zijn daar dompelpompen voorzien. Maar een zandzakje zal niet helpen tegen de kracht van de zee. Het water klettert tegen de houten roosters. En dan zijn er nog de in- en uitgangen van de verluchtings- en ventilatiesystemen. Dan zoekt het water gewoon zijn weg via de plafonds en trappen."

De Belgium Pier is al sinds woensdag afgesloten en dat blijft zeker zo tot vrijdagavond.