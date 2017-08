Onderhoudsschepen van windmolenparken gaan afval opvissen uit Noordzee

Dat schrijft Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd op het kabinet van bevoegd staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD). De boten krijgen grote vuilniszakken mee om het afval waar ze onderweg op stoten, op te halen. De 'big bags' worden daarna opgehaald op de kaaimuur, de overheidsdienst Marien Milieu doet de rest.

Het 'Fishing for Litter'-project bestaat al langer voor gewone visserssboten. Zij kregen een jaar geleden 'big bags' ter beschikking, om het afval dat ze in de visnetten aantreffen aan land te brengen voor verwerking.

"Het afval in de visnetten werd vroeger vaak gewoon teruggesmeten in zee om praktische redenen: de kosten om het op te halen waren te hoog", zegt Bavo De Mol, de woordvoerder van De Backer. "We voorzien ze nu van vuilniszakken waarin ze het afval kunnen deponeren aan de kaai, waarna de dienst Marien Milieu de rest coördineert. De vissers zelf hebben er geen kosten aan."

Recent toonden ook de onderhoudsschepen van de windmolenparken interesse voor het project. Ook zij krijgen nu big bags ter beschikking. De windmolenparken haalden eigenlijk al alle afval in hun concessies op en brachten het ook aan land, maar het Fishing for Litter-project moet de berging en verwerking van het vuilnis vergemakkelijken.

"Uiteraard willen we niets liever dan meer en meer mensen en organisaties helpen om onze Noordzee proper te maken en te houden. Ik hoop dat er nog veel zullen zijn die het voorbeeld van de windmolenparken volgen", reageert De Backer.

