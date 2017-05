Nieuwe nestkommen voor huiszwaluwen aan de woning van Piet Goddaer

Het huis kreeg enkele nestkommen voor huiszwaluwen. Initiatiefnemer is Eddy Vandenbouhede uit Koksijde van de huismuswerkgroep Koksijde 'Little Birds'. Eddy: "Piet heeft renovatieplannen voor het woongedeelte naast zijn opnamestudio en daar moet de dakgoot vervangen worden. Aan die dakgoot waren kabels van het televisiedistributienet bevestigd. De maatschappij heeft die kabels ondergronds gebracht, maar tijdens het verwijderen van de bovengrondse kabels werden, op één na, alle zwaluwnestjes vernietigd. Hoog tijd om in te grijpen en ik nam contact op met Piet."

Tientallen vogels

Piet Goddaer is tevreden. "Ik ging onmiddellijk akkoord met zijn project om nestkommen te plaatsen aan de dakgoot van mijn woning. Huiszwaluwen zijn er altijd geweest en er wordt wel eens gezegd dat huiszwaluwen geluk brengen. Waarom de vogeltjes dan geen onderkomen geven, dacht ik bij mezelf. Trouwens vanuit mijn studio zie ik het weg en weer vliegen van tientallen zwaluwen die hun onderkomen hebben aan de elektriciteitstoren. En daarenboven zijn het zeer nuttige dieren, want eens ze jongen hebben, vangen ze tussen de 8 à 10.000 insecten per dag."

