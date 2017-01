Nieuw bufferbekken moet Torhout beschermen tegen overstromingen

Dat bekken en een bijkomende ringgracht zijn nodig om Torhout-Oost te beschermen tegen overstromingen.

Torhout had in de jongste vijf jaar al drie keer te kampen met zware overstromingen na hevige regenval. Daarom drongen maatregelen zich op, en dus wordt er werk gemaakt van een gecontroleerd overstromingsgebied met een bufferende capaciteit van 16.000 kubieke meter. Via een klepstuw zal de waterstand constant geregeld worden zodat er altijd minimum 20 cm water in het bekken zal aanwezig zijn om overmatige begroeiing te verhinderen. Daarnaast kom er ook een ringgracht rond de wijk Torhout-Oost en wordt de afvoer van de Gaverbeek verbeterd. Tegelijkertijd wordt er ook een speelbos aangelegd.

Aan de feitelijke werken gaat ook nog een archeologisch onderzoek vooraf. Veel wordt daar niet van verwacht, omdat in het gebied vroeger ook al een beek liep. Eigenlijk wordt de beek teruggegeven aan de natuur.

"Dit is een uitermate belangrijk project voor Torhout. Met dit bekken en de ringgracht zorgen we voor een betere bescherming van de ruim 3.000 inwoners in de wijk Torhout-Oost", aldus burgemeester Kristof Audenaert.

(BELGA - Foto a-JS)