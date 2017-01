Minister laat weggespoeld zand in kaart brengen

De storm Dieter heeft de Vlaamse stranden op vele plaatsen flink beschadigd. Naar schatting spoelde anderhalf miljoen kubieke meter zand de zee in. En daarmee komt natuurlijk ook de bescherming van de kust tegen toekomstige stormen in het gedrang. Het opspuiten van de stranden is evenwel een duur karwei dat wel even kan duren.

Verantwoordelijke minister Ben Weyts zal het probleem zo snel mogelijk in kaart laten brengen en een plan van aanpak opstellen. "Onze diensten zijn volop bezig met het in kaart brengen van de schade op de verschillende plaatsen", aldus Ben Weyts. "Daarna wordt bekeken waar we eerst moeten herstellen in het kader van de beveiliging tegen overstromingen. Uiteraard moet ook het kostenplaatje berekend worden en moet ik kijken of er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de werken."

"Traditioneel is het zo dat herstellingswerken aan het strand pas aangevat worden na de winter, als de kans op zware stormen kleiner is", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele. "De gouverneur pleit ervoor dat er sneller zand wordt opgespoten, maar de specialisten moeten bekijken of dat haalbaar en zinvol is. Het doel is in ieder geval klaar te zijn voor de toeristen komen."

Kust vraagt dringend herstel van stranden

"Er zijn dringend maatregelen nodig om onze kust te beschermen tegen de mogelijks verwoestende gevolgen van een eerstvolgende storm", benadrukt ook burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe (sp.a). Storm Dieter mag dan al minder verwoestend hebben uitgehaald dan verwacht, toch liepen de Vlaamse stranden heel wat schade op, vooral in Bredene en Wenduine. Er wordt dan ook aan de Vlaamse overheid gevraagd om zo snel mogelijk werk te maken van herstellingen, omdat het gevaar op nog grotere schade bij een mogelijke volgende storm nu enorm is toegenomen.

Door de hoge golven is vermoedelijk 1,5 miljoen ton zand weggespoeld. Dat veroorzaakte ook metershoge zandkliffen. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust is nu al bezig met het weghalen van de zandmuren die gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. In Bredene is het strand zelfs afgesloten.

"Er mag niet getreuzeld worden om de eerste beschermende maatregelen te nemen", aldus Vandenberghe, die Vlaanderen ook vraagt om structurele maatregelen te nemen, want kustbreed zijn er jaarlijks heel wat zandsuppleties nodig om de stranden op te hogen. Na de Sinterklaasstorm liep de kostprijs van de herstellingen zelfs op tot 15 miljoen euro. Sinds 2004 is elk jaar gemiddeld meer dan een half miljoen kubieke meter gebruikt als natuurlijke buffer tegen stormen. Sinds 2011 zijn die inspanningen nog opgetrokken.

Vandenberghe denkt aan een zandmotor, een kunstmatig schiereiland voor de kust dat op een natuurlijke wijze de kustlijn verstevigt. Er is al een voorbeeld in Nederland, ten zuiden van Den Haag. "Dit zorgt voor kustonderhoud, nieuwe natuur en een dynamisch recreatiegebied. Dit is bouwen met de natuur", aldus Steve Vandenberghe.

