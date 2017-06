Meulebeke en provincie gaan samen erosie bestrijden

Zowel in de Vuilputstraat als in de Eeckbosstraat werden er twee projecten afgewerkt om het wegspoelen van aarde van de akkers te voorkomen. Annelies Pollentier van Inagro (intergemeentelijke erosiecoördinator) gaf tekst en uitleg : "In Meulebeke hebben we 14 erosieknelpunten gedetecteerd. Het probleem kunnen we bestrijden door het aanbrengen van houthakseldammen, aarden wallen en het inzaaien van een perceel. Bodemerosie moeten we blijven bestrijden, want het houdt zowel een vermindering van opbrengst als van bodenvruchtbaardheid in. We stimuleren eveneens het aanwenden van 'teelt-technische' middelen zoals het aanbrengen van drempels tussen de ruggen van bv. aardappelen, prei en asperges."

(LB)