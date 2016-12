Zeker als je van zee komt en al wat kilometers in de veren hebt. Dat dacht ook deze meeuw, dit vrijdagmiddag omstreeks 12.30 uur neerstreek in de Grote Bassin in Roeselare, ter hoogte van het Noordhof.

De meeuw koos een opmerkelijke landingsplek, te weten een dobberend eendje. Geen échte eend evenwel, die zou dat zo gewillig niet toelaten. De meeuw vertoefde een tijdlang op de rug van een lokeend, een vals exemplaar dat bedoeld is om andere eenden te lokken.

Missie maar half geslaagd dus...

(FV)