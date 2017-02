Een mazoutspoor was duidelijk zichtbaar vanaf de voetgangersbrug een paar honderd meters verderop tot aan de brug richting Adinkerke. Ook de geur liet vermoeden dat het om dieselvloeistof of mazout ging. Hoe het goedje in het kanaal is terecht gekomen is nog niet bekend. Het zou best kunnen dat de Civiele Bescherming morgen het mazoutspoor komt neutraliseren met detergenten maar dat moet nog worden besproken.

(JT - Foto JT)