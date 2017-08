Lijst van 57 verdachte kippenbedrijven

Minister van Landbouw Denis Ducarme heeft het over "een lijst van 57 verdachte bedrijven, waarvan een deel gebruik heeft gemaakt van de diensten van de verdachte Nederlandse onderneming Chickfriend". Het is de eerste maal dat er concrete cijfers voor België worden bekendgemaakt.

"Het FAVV laat weten dat het, zodra het kennis heeft genomen van de lijst met 57 bedrijven, waarvan een deel gebruik heeft gemaakt van de diensten van de verdachte Nederlandse onderneming Chickfriend, onmiddellijk de geïdentificeerde producten heeft geblokkeerd om de consumenten te beschermen", luidt het in het persbericht van de minister.

Het resultaat van die testen wordt eerstdaags verwacht. Blijkbaar gebeuren de testen naar de aanwezigheid van fipronil niet in België zelf. Dat zou vanaf volgende week wel het geval zijn. "De minister van Landbouw heeft gevraagd dat alles in het werk wordt gesteld om tests op de aanwezigheid van fipronil in eieren te kunnen uitvoeren in België. Het FAVV heeft geantwoord dat de erkende laboratoria vanaf het begin van de week van 7 augustus in staat zouden zijn om analyses uit te voeren in België." Vanaf nu gaat de monitoringfase in, wat betekent dat er nog meer controles gebeuren buiten de 57 verdachte bedrijven. "Dat komt neer op 86 kippenkwekers die door het FAVV werden geïdentificeerd." Er komen ook nieuwe analyses op eieren die de jongste maanden werden geproduceerd.

15 eieren eten

Toxicoloog Jan Tytgat is gerustgesteld door de communicatie van ministers Denis Ducarme (MR) en Maggie De Block (Open VLD) over de fipronilconcentraties aangetroffen in Belgische eieren. Volgens de ministers lagen die steeds minstens tien keer lager dan de strenge Europese norm. Tytgat rekent voor dat iemand van 70 kg dus per 24 uur een 15 eieren kan eten alvorens - door de fipronil - mogelijk gezondheidsproblemen te krijgen.

(Belga)