Lichtervelde heeft hemelwaterplan klaar

Eind 2013 ontwikkelde de coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid een methodologie voor het opmaken van zo'n plan. Doelstelling van een hemelwaterplan is duidelijkheid te krijgen waar en hoe het hemelwater kan worden geïnfiltreerd, gebufferd en afgevoerd. Tot op heden zijn er weinig hemelwaterplannen in Vlaanderen, maar Lichtervelde brengt daar nu verandering in. Dat hoeft niet te verwonderen want de gemeente werd de jongste jaren al meerdere keren getroffen door overstromingen na hevige regenval, de laatste keer nog in mei 2016. West-Vlaanderen bracht toen de problemen in kaart en kwam met een actieplan, maar Lichtervelde gaat nog een stap verder met het hemelwaterplan.

Werkinstrument

Het hemelwaterplan is volgens de gemeente Lichtervelde een werkinstrument en heeft niet tot doel om maatregelen wettelijk af te dwingen. Het is een insteek voor ruimtelijke planningsinitiatieven of bijvoorbeeld het beoordelen van vergunningsaanvragen. De opmaak is een samenwerking tussen Infrax, de provincie en de gemeente Lichtervelde. Ook Aquafin, de VMM en Administratie Wegen en Verkeer worden erbij betrokken. De voorbereidingen van dit plan moeten klaar zijn tegen september met finalisatie van het eigenlijke plan begin 2018.

Grenzen verleggen

"Er werden reeds een aantal maatregelen genomen waaronder drie gecontroleerde overstromingsgebieden. We willen daarin nog verder gaan, omdat we vrezen dat de natuur zijn grenzen nog verder zal verleggen", aldus het hoofd van de technische dienst, Jos Goethals. Enkele concrete voorbeelden binnen het plan kunnen zijn: buffering in elke wijk of bij elk project, afkoppeling van een afwateringsgebied en de buffercapaciteit nog vergroten.