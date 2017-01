Kustgemeentes treffen maatregelen tegen voorspelde stormweer van komende dagen

Volgens de huidige voorspellingen wordt er voor de kust op vrijdag 13 januari omstreeks 14 uur een waterstand van 6,35m TAW voorspeld. "Dat betekent dat de voorspelde waterstand nog een 15-tal centimeter hoger is dan met de Sinterklaasstorm in 2013", aldus minister Ben Weyts.

Voorafgaand wordt voor de nacht van woensdag op donderdag al een peil van 5,60 m verwacht. De afdeling KUST heeft al verschillende preventieve maatregelen opgedragen en besproken met de gemeentelijke diensten en aannemers. Inzake noodplanning zijn er geen risico's op structurele overstromingen. Door de verwachte golven van 2.50m met pieken tot 4 meter kan er wel golfoverslag zijn die wateroverlast veroorzaakt voor de onmiddellijk omwonenden. "Dit risico is het grootst in de havens" zegt de minister. "De nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen door de verschillende diensten".

De preventieve maatregelen worden strategisch geplaatst zodat deze als collectieve beveiliging gelden en er dus particulier geen bijkomende maatregelen moeten genomen worden.

Ten opzichte van de sinterklaasstorm in 2013 werden ondertussen structurele maatregelen uitgevoerd in Wenduine en ter hoogte van de Spuikom en de Noordede in Oostende/Bredene waardoor daar geen noodmaatregelen meer nodig zijn. Een preventieve evacuatie van Bredene, zoals in 2013, is dus nu niet aan de orde.

De afdeling KUST, het KMI en het OMS blijven de situatie op de voet volgen.

Het gemeentebestuur van Middelkerke heeft een aantal maatregelen aangekondigd tegen het aangekondigde stormweer. Tot vrijdagnamiddag wordt er stormweer verwacht en daarom worden alle stranden van Middelkerke afgesloten voor het publiek. Ook de wandeldijk rond het casino wordt afgesloten en er is een algemeen verbod op kiten en surfen op zee. Het gemeentebestuur raadt ook de mensen aan om voorzichtig te zijn als ze in de buurt van de Zeedijk moeten zijn. Er wordt ook gevraagd om eventuele loshangende elementen binnen te nemen, zodat ze niet losgerukt kunnen worden en schade veroorzaken. De gemeente volgt samen met de dienst Maritieme Dienstverlening en Kust de situatie op de voet.

In Blankenberge wordt het parkeerterrein van de jachthaven afgesloten en worden er stormschotten geplaatst. Ook de pier en het staketsel worden afgesloten.

Ook in Bredene - waar Sas enkele jaren geleden al eens zwaar werd geteisterd door de Sinterklaasstorm - houden ze de vinger aan de pols. Vannacht om half één en morgenmiddag wordt er hoogwater verwacht. Maar de hoogste stijging valt op vrijdag (hoogtij om 14 uur) te noteren. Dan wordt immers een waterpeil van 635 cm TAW voorspeld. Het gemeentebestuur laat een tijdelijke wand met zandzakjes optrekken aan het Maertenssas, maar gaat niet evacueren, omdat de situatie niet zo ernstig zal zijn als de vorige keer. De nieuwjaarsduik- en drink, waar 1.500 mensen voor zijn uitgenodigd, worden wel verschoven van nu zaterdag naar zaterdag 21 januari. De kerstboomverbranding, die ook voor nu zaterdag stond gepland, wordt zelfs helemaal afgelast.

Ook Nieuwpoort gaat voor de zandzakjes. De gemeente heeft er intussen 14.000 laten aanrukken uit Nederland. Verwacht wordt dat het water tot 6 meter hoog zal komen, al hangt veel ook af van de windrichting. Daar starten ze deze middag al met het aanpakken van de kritieke plaatsen.

(FJA/PB - Foto JVM)