Kustgemeenten zetten zich schrap voor 80-jarige storm

19:04

Geen noodmaatregelen meer nodig

Ten opzichte van de sinterklaasstorm in 2013 werden ondertussen structurele maatregelen uitgevoerd in Wenduine en ter hoogte van de Spuikom en de Noordede in Oostende/Bredene waardoor daar geen noodmaatregelen meer nodig zijn. Een preventieve evacuatie van Bredene, zoals in 2013, is dus nu niet aan de orde.