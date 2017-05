Kortrijk organiseert babyborrel voor slechtvalken

Op 18 maart 2008 plaatste de stad Kortrijk al een nestbak op de Sint-Maartenskerktoren. Sinds een viertal jaar werd er elk voorjaar een koppel slechtvalken waargenomen, maar de vogels kwamen er nooit tot broeden. Tot nu. Vogelkijkers van Natuurpunt Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen hielden het ouderpaar nauwlettend in de gaten en bij een inspectie in april bleek dat er in de bak twee jongen geboren waren. Zowel Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen als de stad Kortrijk zijn erg blij met het nieuwe koppel. Dave Martijn werd aangesteld als peter en Lies Vandemaele, voorzitster van Natuurpunt Kortrijk, als meter. Om de geboorte te vieren organiseerde de stad Kortrijk dinsdag in samenwerking met Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen een babyborrel met uniek kijkmoment.

(JVGK)