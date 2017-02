Kortrijk en Roeselare in de prijzen dankzij parkeerbeleid en energieregio

Antwerpen, Kortrijk en Roeselare zijn de winnaars van de Slim in de Stad-prijs 2016. Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans, beloonde hen voor het meest innovatieve en creatieve concept over de stad van de toekomst. De drie stadsbesturen ontvangen elk 50.000 euro om hun concept in de praktijk om te zetten.