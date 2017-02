Intussen op Kapaza en Facebook: 'wie zag mijn papegaai?' én 'van wie is deze papegaai'?

Van wie de mooie papegaai is en hoe hij in Ieper verzeild raakte, was aanvankelijk niet duidelijk, maar intussen leidde een tip onze redactie al naar een zoekertje op Kapaza, dat amper enkele uren geleden werd gepost. De eigenaar, een man uit de Dikkebusseweg, zegt daarin dat het dier vandaag is ontsnapt. "Heel tamme vogel. Hoge beloning voorzien voor wie hem terug bezorgt", zo belooft de eigenaar ook nog. Wij wezen de man intussen de weg richting eerlijke vinder. Nu nog duimen dat het tamme dier zich ook makkelijk laat vangen...

