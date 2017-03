IN BEELD Uitbreiding Zwin zit netjes op schema

Het natuurgebied in Knokke-Heist, dat zich ook voor een deel in Nederland bevindt, kampt al jaren met een enorme verzanding. Hierdoor stroomt er steeds minder zeewater binnen, wat gevolgen heeft voor de typische dieren en planten. Sinds augustus werd de Zwingeul daarom breder en dieper gemaakt. Spectaculaire ingrepen die nu ook te zien zijn in een 'timelapse' filmpje.

...