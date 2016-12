Hoogbejaarde scholekster aangetroffen in natuurgebied de IJzermonding

Dat is een recordleeftijd in België voor deze vogelsoort. Waarschijnlijk behoort dit hoogbejaarde mannetje tot een van de vijf oudste scholeksters ter wereld. Het oudje werd begin december ontdekt terwijl een team van ornithologen een groep scholeksters aan het ringen was. Tussen de gevangen vogels ontdekte ze de 35-jarige scholekster die een ring droeg uit 1982.

Belang van de Zwinsite

Het dier werd op 1 november 1982 geringd in hetzelfde natuurgebied de IJzermonding en had toen nog 'een jeugdig verenkleed', wat doet vermoeden dat hij in datzelfde jaar geboren is. De mannelijke scholekster is vanaf 2013 verschillende keren in de regio Gent waargenomen, waar hij ook nestelde. "Dat de vogel naar het natuurgebied terugkeert, onderstreept het belang van de site en van het oprichten en beheren van beschermde zones voor fauna en flora", stelt het KBIN in een persbericht.

Het gebied van de IJzermonding is 130 hectare groot en was tot in 1999 nog een basis van de Belgische Defensie. Nadat het gebied eigendom werd van het Vlaams gewest, kwam het onder beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos. Hun ambitieuze programma heeft ervoor gezorgd dat er vandaag duizenden vogels, voornamelijk steltlopers, meeuwen, eenden en aalscholvers, verblijven en dat je er zelfs zeehonden kan spotten.

(Belga)