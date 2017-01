Gemeentelijke rampenplannen aan kust opgeheven

11:08

Stormschade in politiezone Kouter

In de Zevekotestraat in Gistel zijn een muur en topgevel van een leegstaande woning omgewaaid. In de Konijnenboslaan viel een grote spar op de weg en de Moerdijkstraat liep onder water.

In Wijnendale, ter hoogte van het kruispunt van de Oostendestraat met de Wijnendale-Stationstraat, is een boom op de weg gevallen.

In de Watervallestraat in Ichtegem knakte een elektriciteitspaal af en viel op de rijweg. De Zedelgemsesteenweg stond over een afstand van zo'n 20 meter onder water. De brandweer kwam ter plaatse om een rioolput vrij te maken zodat het water kon wegtrekken.

Zowel in de Spanjaardstraat als in de Hogeweg in Jabbeke waaide een boom om.