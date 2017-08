GAIA verzamelt handtekeningen in Blankenberge voor 'dieren in de grondwet'

Volgens een enquête die de organisatie recent door het marktonderzoeksbureau Ipsos liet uitvoeren, is in West-Vlaanderen bijna negen op tien mensen daar voorstander van. "Dit is niet zomaar een symbolische actie", zegt educatieverantwoordelijke Jane Reniers van GAIA. "Dierenwelzijn hoort anno 2017 gewoon ernstig te worden genomen, en de Grondwet is de fundering van onze rechtsstaat. Als we het dierenwelzijn daarin kunnen laten vastleggen, werpt dit het nodige juridische gewicht in de schaal waarmee de bevoegde instanties op alle niveaus verplicht rekening zullen moeten houden. Want nu wordt dierenleed nog al te vaak met de mantel der liefde bedekt."

De tournee van GAIA houdt deze zomer halt in twaalf Belgische steden. In onze provincie werd dat dus Blankenberge, waar woensdag ook veel toeristen in het 'stemhokje' doken. "Onze ludieke actie om te stemmen voor het dierenwelzijn levert massaal veel respons op", zegt Jane Reniers. "Samen met de handtekeningen op onze website, hebben al meer dan tachtigduizend mensen de petitie getekend. In West-Vlaanderen bleek uit die Ipsos-enquête 88 procent van de bevraagden achter ons initiatief te staan." De online petitie vind je op dierenindegrondwet.be

(WK)