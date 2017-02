Frankrijk en West-Vlaanderen bestrijden samen invasieve soorten

De jongste jaren komen invasieve planten en dieren sterk op in de grensstreek met Frankrijk. Dat zijn uitheemse soorten die door de mens, bewust of toevallig, buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied werden verspreid, en van daaruit op een agressieve manier hun omgeving inpalmen. Inheemse soorten worden verdrukt of verjaagd, of waterlopen groeien dicht. Zo werd de Leiearm in Menen recent nog overwoekerd door waternavel, een Zuid-Amerikaanse exoot. Die moest machinaal verwijderd worden.

Via het project zullen gecoördineerde grensoverschrijdende bestrijdingen georganiseerd worden. Om de evolutie te monitoren en eventueel bij te sturen, wordt eveneens een opvolgingsmethode uitgewerkt.

Zo zal het project bijvoorbeeld werken aan het palingbestand. Door invasieve soorten dreigt de paling te migreren. Dat moet tegengegaan worden door de realisatie van vistrappen en paaiplaatsen op bepaalde knelpunten, zoals de Kemmelbeek in Ieper.

Voor het project 'Ecosystem' voorziet de provincie West-Vlaanderen een budget van 873.000 euro. Het totale budget van het project bedraagt 2.321.000 euro. Er is een Europese tussenkomst voorzien van 480.000 euro. Het project loopt tot 30 september 2020.

(BELGA)