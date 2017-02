Eneco Clean Beach Cup ruimt voor achtste keer onze kuststranden op

Jaarlijks komt er nog steeds 8 miljoen ton plastic in de zeeën en oceanen terecht die dan wereldwijd terug aanspoelt, ook aan de Vlaamse kust. Uit onderzoek blijkt dat een kilo strandzand tot 150 deeltjes plastic bevat en als de vervuiling aanhoudt dan zal er tegen 2050 meer plastic in de oceanen drijven dan dat er vis zwemt. De Eneco Clean Beach Cup en de surfclubs slaan dan ook opnieuw de handen in elkaar om de stranden op te ruimen. Vorig jaar raapten 2.200 deelnemers nog 7.127 kilogram afval bijeen. "Maar opruimen is niet de oplossing. We moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat er geen plastic en afval in de zee terecht komt", aldus organisator Sven Fransen.

Staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) ondersteunt het project. "We hebben al vooruitgang geboekt, maar er is nog veel werk aan de winkel. Ik wou dat ik kon zeggen dat alles er op vooruit is gegaan. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat dit niet het geval is. Het bewijs ervan spoelt hier aan op onze stranden. Binnen enkele weken stap ik naar het parlement met een actieplan tegen vervuiling op de Noordzee", aldus De Backer die samen met de organisatoren en enkele schoolkinderen meteen de handen uit de mouwen stak en begon op te ruimen. De Backer wil ook de wortel aanpakken, namelijk de productie van plastics en andere schadelijke stoffen. "De schadelijke stoffen die we niet produceren kunnen ook niet in de zee terecht komen."

Vorig jaar werd bijna 55 kilometer van 67 kilometer lange kustlijn geruimd. Dit jaar wordt ook over verder gekeken, omdat vervuiling nu eenmaal niet stopt aan de grens. Het Franse Bray-Dunes sprong heel graag op de kar, en in Nederland zal er geruimd worden tot Cadzand.

De organisatie verwacht dat er 3.000 deelnemers zullen opdagen.

