Eerste bruinvis die in Boudewijn Seapark werd opgevangen, heeft het niet gehaald

Boudewijn Seapark werd pas vorige week aangeduid om gestrande bruinvissen op te vangen. Voorheen werden deze zeezoogdieren overgebracht naar een gespecialiseerde opvangplaats in Nederland, maar door de verre afstand stierven de dieren vaak nog voor ze daar aankwamen.

Enkele dagen later kreeg het attractiepark al een fel verzwakt dier binnen, dat was aangespoeld in Bredene. "We hebben het meteen opgevangen en goed verzorgd. Onze dierenarts stabiliseerde de toestand van de mannelijke bruinvis en besliste dat het dier klaar was voor transport naar een gespecialiseerd centrum in Nederland", aldus Geertrui Quaghebeur, woordvoerster bij Boudewijn Seapark.

Het dier stelde het na aankomst goed en kon zelfs weer zelfstandig zwemmen, maar donderdagavond begon de bruinvis plots bloed op te hoesten en kort daarna overleed hij.

"Het is uiteraard jammer. We hadden ons zelfs al geëngageerd voor de verdere revalidatie", aldus Quaghebeur. "We gaan nu zo snel mogelijk een vast bad met de nodige filters voorzien, zodat we aangespoelde bruinvissen in de toekomst nog beter kunnen opvangen."

Het Boudewijn Seapark gaat in elk geval wel door met de opvang van bruinvissen. "We hebben de ervaring binnenshuis en voelen ons echt ondersteund voor dit project. Dat was de laatste dagen goed te merken", besluit Quaghebeur.

