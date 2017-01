Een van de oudste honingbomen in Europa omgewaaid in Oekene

De boom staat in de tuin van de pastorie van Oekene en moet omgewaaid zijn in de nacht van donderdag op vrijdag, viel richting kerk en veroorzaakte zo schade aan de omheining. De boom is afgeknakt op ongeveer een halve meter van de grond en valt niet meer te redden.

Het is niet de eerste keer dat er schade is door stormweer. Op een hoogte van twee meter vertakte de stam met een omtrek van 3,65 m zich in twee zware spillen. Om het doorscheuren van de eeuwenoude boom te beletten, werd destijds al boomchirurgie uitgevoerd. Dat kon niet beletten dat een van de spillen door een storm in juni 2004 afkraakte. Stevig snoeiwerk moest beletten dat de geklasseerde boom verder beschadigd raakte.

Dat is gelukt, tot deze week. De boom bleek helemaal rot vanbinnen. Daarmee verdwijnt een van de bijzonderste bomen in de regio. De honingboom is afkomstig uit China en Korea en werd omstreeks 1750 door een Franse missionaris in Europa geïntroduceerd. De boom in de tuin van de pastorie werd er geplaatst in 1762 in opdracht van de toenmalige pastoor en is daarmee een van de oudste in Europa. De honingboom wordt tijdens zijn bloei massaal door de bijen bezocht, vandaar ook zijn naam.

De pastorie was tot voor kort eigendom van de stad Roeselare, maar is sinds enkele maanden verkocht. Wat de nieuwe bestemming van de pastorie wordt, is nog niet bekend.

