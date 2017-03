Drie zeehondenpups vrijgelaten onder vroege lentezon

Drie grijze exemplaren die van hun adoptieouders de namen Oni, Kiki en Sealtje kregen. Het enige vrouwtje moest de twee mannetjes de weg wijzen richting Noordzee. De pups spoelden in januari en februari aan met kleine kwaaltjes. Intussen zijn ze terug aangesterkt, wegen ze elk ruim 35 kilogram en kunnen ze zelfstandig vis eten.

Het ouderschap van Sealtje was bijzonder: de adoptieouder kwam voort uit een wedstrijd. De Facebookactie werd gewonnen door Ann Gosseye (47) uit Zaventem. De dame kwam uit het binnenland naar de kust afzakken voor dit bijzondere moment. "Onbeschrijfelijk...", was haar eerste korte reactie. Momenteel verblijven zijn nog zes pups in herstel in het opvangcentrum van het Sea Life Centre.

(JW)