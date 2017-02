Doe mee en win... een zeehond van Sea Life Blankenberge!

Zaterdag 11 maart om 10 uur worden vier zeehondenpups vrijgelaten op het strand van Blankenberge. Ze spoelden aan langs de Belgische kust en herstelden in het opvangcentrum van Sea Life Blankenberge. Het belooft een speciale vrijlating te worden, want één pup van de vier heeft nog geen adoptieouders. Het park gaat nu via een wedstrijd op zoek naar een geschikte adoptieouder. Adoptieouders mogen altijd de naam van de zeehondenpup kiezen en de pup ook vrijlaten op het strand.

Via http://www.facebook.com/SEALIFEBelgium maak je kans om adoptieouder te worden van een zeehond. Je deelt er het bericht van de wedstrijd en vertelt waarom net jij adoptieouder moet zijn van de zeehond. De grijze zeehond die de jouwe kan worden is aangespoeld op 7 februari in Westende. Het uitgeput mannetje woog toen 20 kilogram, ademde moeilijk en had koorts.