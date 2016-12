Definitief zeehondenponton geïnstalleerd in jachthaven Blankenberge

Het voorlopige ponton in de jachthaven van Blankenberge ondervond de laatste tijd wat problemen en zonk zelfs naar de bodem. Een echte meerwaarde voor zeehonden bleek het niet te zijn. Woensdag kwam de leverancier het definitieve exemplaar leveren. Het 'nieuwe' ponton is lichter dan het vorige en is ook minder hoog. Met het nieuwe zeehondenponton zouden incidenten zoals de voorbije weken niet meer mogen voorvallen. Het nieuwe exemplaar zou ook toegankelijker moeten zijn, want tot nog toe werd geen enkele zeehond gespot op het vorige ponton. De dieren verkiezen momenteel nog steeds hun oude schuilplek tussen de baggerbuizen in de jachthaven om uit te rusten.

(MM)