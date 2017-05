De Gavers in Harelbeke en jachthavens in Nieuwpoort krijgen Blauwe Vlag

Twaalf zwemvijvers en negen jachthavens zijn beloond met een Blauwe Vlag. De uitreiking van dat kwaliteitslabel vond zaterdag plaats in Nieuwpoort. Het initiatief is dit jaar in handen van GoodPlanet Belgium, dat de coördinatie overnam van Bond Beter Leefmilieu.